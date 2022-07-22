الدفاع الدنماركية تعلن أن سفنها ترافق غواصة روسية متجهة إلى المياه السويدية

ذكرت وزارة الدفاع الدنماركية الجمعة، أن سفنها البحرية ترافق غواصة نووية روسية متجهة إلى المياه الإقليمية السويدية. وقالت كارين دالين، المتحدثة باسم الوزارة “لأسباب أمنية، لا نكشف عن المدة التي كانت البحرية الدنماركية تراقب فيها الغواصة الروسية”.

وأفادت وكالة “تي تي” أن الغواصة الروسية ستتجه إلى سان بطرسبرغ للاحتفال بيوم الأسطول الحربي الروسي. ولم تعلق وزارة الدفاع السويدية بعد على مرور الغواصة النووية الروسية قرب مياهها الإقليمية، إلا أن المتحدثة باسم القوات المسلحة السويدية ماري تيستر قالت “نحن نسيطر بشكل كامل على ما يحدث في جوارنا المباشر ونتابع عن كثب تطورات الأحداث، وبخلاف ذلك ليس لدينا أي تصريحات”.

المصدر: روسيا اليوم