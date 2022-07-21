الرئيس الإيطالي يعلن حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2022 - 19:14
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رئيس المجلس التنفيذيِّ في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: المقاومة أصبحت في موقع الذي سيَفْرِض المعادلة تِلْو المعادلة
السيد صفي الدين: إذا كان العدوُّ يعمل على سياسة الإنهاك فإنَّ الجواب الطبيعيّ سيكون بالمواجهة حتى هزيمته وتحقيق الانتصار
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من الديمان: موقف المقاومة هو موقف قوة للبنان من أجلِ تحصيل حقوقِه في نفطه وغازه
النائب ميشال موسى: استعجال المفاوض الأميركي في تحريك ملف النفط مرتبط بالحاجة النفطية في أوروبا وبصلابة موقف لبنان
الرئيس عون: التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان الذي بدأ متأخرا لن يتوقف حتى بلوغ نتائج عملية
الرئيس بري يدعو إلى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لانتخاب 7 نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء
رئيس الوزراء العراقي يعلن اليوم يوم حداد وطني غداة مقتل 9 مدنيين في قصف على منتجع سياحي في دهوك شمال العراق
انزال العلم التركي في القنصلية التركية بمحافظة اربيل وغلق مكتب منح الفيزا التركية في السليمانية وكركوك
الخارجية التركية تنفي مسؤوليتها عن القصف وتدعو للتحقيق في الموضوع معتبرة أن جماعات إرهابية تقف خلف الهجوم
وزير الخارجية التركي: تركيا لن تستهدف المدنيين في شمال العراق أبدا بل هدفها حزب العمال الكردستاني
مصادر فلسطينية: 127 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحماية قوات الاحتلال
إطلاق نار واشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين بالضفة وانسحابها فيما بعد
وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره القطري: لدى طهران إرادة للتوصل لاتفاق جيد وقوي ومستدام
وزير الخارجية الإيراني: يجب أن تتخلى أمريكا عن المطالب المبالغ فيها والتحلي بالواقعية للتوصل لحل وتحقيق الاتفاق
شركة النفط اليمنية: العدوان يحتجز سفينة محملة بأكثر من 28 ألف طن من مادة الديزل ويمنعها من الوصول الى ميناء الحديدة
شركة النفط اليمنية: عدد سفن الوقود المحتجزة يرتفع إلى 4 جميعها مفتشة وحاصلة على تصاريح دخول أممية
البيت الأبيض يعلن دخول الرئيس الأمريكي جو بايدن في العزل بعد إصابته بفيروس كورونا بينما سيواصل مهامه عن بعد
الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" أعلنت بدء تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا
وزير الخارجية المجري: قررنا شراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الإضافي ولن نستطيع فعل ذلك بدون روسيا
وزير الخارجية الروسي: سنبحث طلب المجر زيادة وارداتها من الغاز الروسي
خارجية روسيا: كييف تهدد المنشآت النووية بأوكرانيا عبر الهجمات بطائرات مسيرة ما قد يسبب كارثة نووية
رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجنرال تشارلز براون: الدول الغربية قد تزود أوكرانيا قريبا بطائرات مقاتلة
الدفاع البريطانية: نخطط لإرسال 50000 قذيفة مدفعية ومئات الأسلحة المضادة للدبابات لأوكرانيا
وزير الاقتصاد الألماني: : كميات الغاز التي ستضخ عبر نورد ستريم تتطلب منا تعزيز مخزوناتنا لمواجهة الوضع الجديد
البنك المركزي الأوروبي: رفع معدل الفائدة بنصف نقطة أساسية مع إجراءات لإبقاء التضخم في مستوى 2%
افتتاح القنصلية العامة الفخرية لجمهورية الباراغواي في المنطقة الحرة في دمشق
الرئيس الإيطالي يعلن حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة
منذ 18 mins
21 July، 2022
الرئيس اريطالي
انتخابات ايطالية مبكرة
ايطاليا
حل البرلمان
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