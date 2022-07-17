“السياسي الاعلى” في اليمن: لا مصداقية لأي حديث أميركي أو سعودي عن السلام

أكد المجلسُ السياسيُ الأعلى في اليمن رفضَه لأيِ مخرجاتٍ صادرةٍ عن زيارةِ الرئيسِ الأمريكي للمنطقة تمسُ بسيادةِ وأمنِ واستقرارِ اليمن.

وفي بيانٍ اصدرَه استهجن المجلسُ السياسيُ الأعلى الحديثَ عن تفاهماتٍ حولَ تمديدِ الهدنةِ بعدما مثَّلت تجربةً صادمةً ومخيبةً للآمالِ ولا يمكنُ تكرارُها في المستقبل.

واعتبر المجلسُ أنَ التدخلاتِ الخارجيةَ في الشأنِ الداخلي لليمن تعيقُ السلامَ الذي يتطلبُ وقفَ العدوانِ ورفعَ الحصارِ وإنهاءَ الاحتلالِ ومعالجةَ كلِّ آثارِ وتداعياتِ الحرب.

وأشار الى أنَ دولَ العدوانِ ما زالت تتمسكُ بالحصارِ وإعاقةِ تدفقِ السفنِ إلى ميناءِ الحديدة، وإغلاقِ الأجواءِ والمطاراتِ اليمنية، في الوقتِ الذي يقومون بفتحِ أجوائهم للعدو الإسرائيلي.

وشدد المجلسُ السياسيُ الاعلى على انعدامِ المصداقيةِ لأيِ حديثٍ أمريكي أو سعوديٍ عن موضوعِ السلام، فأمريكا ليست في صددِ تعديلِ سلوكِها تجاهَ اليمنِ والمنطقةِ ككل.

المصدر: قناة المنار