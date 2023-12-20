السياسي الأعلى في اليمن: محاولة منعنا من القيام بواجبنا في مساندة أهلنا في فلسطين سيواجه بالرد الصارم

عقد المجلس السياسي الأعلى في اليمن، اليوم الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً برئاسة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية، وخاصة الهجمات التي شنتها القوات المسلحة اليمنية على السفن “الإسرائيلية” في البحر الأحمر.

وأكد المجلس أن تحرك اليمن في البحر الأحمر وباب المندب نصرة للشعب الفلسطيني يتفق مع كل الأعراف والقوانين الدولية.

كما حيا المجلس القوات المسلحة اليمنية بمختلف مكوناتها البرية والبحرية والجوية، وكذا الشعب اليمني ومواقفه الشامخة والتعبئة الكبرى الذي انخرط فيها.

وشدد المجلس السياسي الأعلى في اليمن على أن الخطوط الملاحية آمنة لكافة السفن باستثناء السفن المرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي، أو المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

واعتبر الخطوة الأمريكية مع بعض الدول بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت غطاء حماية التجارة في البحر الأحمر، خطوة عدائية الهدف منها حماية “إسرائيل”.

واعتبر المجلس ان الخطوة الأمريكية تعتبر عسكرة للبحر الأحمر وخليج عدن وتضر بأمن الملاحة الدولية، وحمل أمريكا المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على ذلك.

وأكد أن الجمهورية اليمنية معنية بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها لأي اعتداء، مشدداً على أن محاولة منعنا من القيام بواجبنا الديني والإنساني في مساندة ودعم أهلنا في فلسطين سيواجه بالرد الصارم.