الطقس في لبنان غدا الاثنين غائم جزئيا وتحذير من خطر اندلاع الحرائق في الأحراج

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وبخاصة في المناطق الداخلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا، مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من يوم غد الاثنين، وبخاصة في الداخل وجنوب البلاد ويستمر خلال الأسبوع المقبل.

– الطقس المتوقع في لبنان

الاثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، وخاصة في المناطق الداخلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا، مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الثلثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة، فيما يستمر الارتفاع جنوب البلاد، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يزيد من نسبة الشعور بالحر، ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

– الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات معع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 إلى 31 درجة، في الجبال من 18 إلى 29 درجة وفي الداخل من 18 إلى 37 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات، وبخاصة المتوسطة بسبب الضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 27°م.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام