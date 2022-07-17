بالفيديو والصور | حادث مروع في عرسال يودي بحياة 8 أشخاص من عائلة واحدة

هز حادث سير مروع مساء السبت بلدة عرسال في البقاع الشمالي، عندما اجتاحت شاحنة محملة بأكثر من 40 طنا من الحجارة عددا من السيارات، ما أدى إلى سقوط 8 ضحايا، 7 من عائلة واحدة، وإصابة 5 بجروح، في محلة عقبة الجرد ببلدة عرسال.

ولقيت عائلة بكاملها مؤلفة من سبعة أفراد من آل الفليطي مصرعها، بالإضافة إلى شاب من آل غدادة.

وقالت صفحة التحكم المروري على “تويتر” إن حادث تصادم مروعا وقع بين شاحنة وسيارة في محلة وادي عطا عرسال، نتج عنه وفاة 7 من أسرة واحدة، فيما تبين لاحقا أن سائق الشاحنة قريب للعائلة أيضا.

وقالت مصادر في الدفاع المدني، إنه “خلال عملية الإنقاذ، استعانت عناصرنا بمعدات هيدروليكية ليتمكنوا من انتشال الجثامين، وتوازيا عملوا على إخماد حريق شب في الشاحنة”.

المصدر: موقع المنار