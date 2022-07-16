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July 16 2022 - 12:06

وزير الدفاع الروسي يوعز بتعزيز العمل العسكري من أجل منع القصف الأوكراني المكثف لدونباس

منذ 1 ساعة 16 July، 2022
سيرغي شويغو
أخبار دولية - روسيا

وجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بتعزيز عمل العسكريين الروس لمنع القوات الأوكرانية من شن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على مدن دونباس.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها شويغو إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث استمع إلى تقارير من قائد مجموعة قوات “الجنوب” الجنرال سيرغي سوروفكين، وقائد مجموعة “الوسط” العقيد ألكسندر لابين، بالإضافة إلى قادة آخرين، حول “الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وسير تنفيذ القوات الروسية لمهامها القتالية”، حسب بيان للدفاع الروسية.

وقال البيان إنه في ختام جلسة الاستماع للتقارير، أعطى شويغو “التعليمات اللازمة لتعزيز عمل المجموعتين على كافة محاور العمليات من أجل منع نظام كييف من إمكانية شن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على البنية التحتية المدنية وسكان دونباس ومناطق أخرى”.

المصدر: روسيا اليوم

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