غارات جوية صهيونية على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

جددت طائرات الاحتلال “الإسرائيلية” استهدافها صباح اليوم السبت لمواقع للمقاومة وسط قطاع غزة بعد أقل من ساعتين من شن الطائرات الحربية الإسرائيلية نحو ثمانية غارات، فجراً على موقع للمقاومة غرب مدينة غزة.

وأفاد موقع فلسطين اليوم ان”قوات الاحتلال قصفت موقع شهداء النصيرات بأربعة صواريخ من قبل الطائرات الحربية”.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، صباح اليوم، عن مواصلة طائراته استهداف مواقع المقاومة في قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت بنحو 8 صواريخ فجراً موقعًا للمقاومة قرب البيدر غرب مدينة غزة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمالي القطاع، وأشار إلى أن المقاومة أطلقت مضادات أرضية صوب مقاتلات الاحتلال .

فيما اعترف جيش الاحتلال باطلاق صاروخين على مستوطنة إسرائيلية تبعد عن غزة نحو 30 كلم .

المصدر: فلسطين اليوم