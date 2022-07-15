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July 15 2022 - 01:48

مدفيديف يتفاعل مع موجة استقالات القادة الغربيين ويتساءل عن هوية التالي

منذ 2 ساعة 14 July، 2022
مدفيديف
أخبار دولية - روسيا

تفاعل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، مع نبأ استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ونشر صورة تساءل فيها عن هوية المستقيل التالي من قادة الاتحاد الأوروبي.

ونشر مدفيديف، على قناته في “تيليغرام”، صورة لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، وبجانبها صورة دراغي الذي قال اليوم أنه ينوي الاستقالة، وإلى جانب الصورتين، علامة استفهام تفترض أن سلسلة الاستقالات بين السياسيين الغربيين لم تنته بعد.

وأعلن دراغي مساء الخميس استقالته من منصب رئيس وزراء إيطاليا، لكن الرئيس سيرجيو ماتاريلا لم يقبل الاستقالة بعد.

المصدر: وكالة تاس الروسية

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