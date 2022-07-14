هنية: المحاولات الاميركية باعادة هندسة المنطقة ستبوء بالفشل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2022 - 20:50

هنية: المحاولات الاميركية باعادة هندسة المنطقة ستبوء بالفشل

منذ 2 ساعة 14 July، 2022
هنية
عربي وإقليمي - فلسطين

اكد رئيسُ المكتبِ السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أنَ المحاولاتِ الأميركيةَ في إعادةِ هندسةِ المنطقةِ على أساسِ دمجِ الكيانِ الصهيوني المحتلِ عبرَ التحالفاتِ مع بعضِ الحكوماتِ العربيةِ سوفَ تبوءُ بالفشل ، لأنها تتعارضُ مع إرادةِ شعوبِ الأمة ، وتتناقضُ مع الموروثِ الثقافي والفكري لهذه المنطقة.

ودعا هنية إلى فتحِ حوارٍ استراتيجي بين مكوناتِ الأمةِ ودولهِا؛ يُفضي إلى بناءِ تحالفٍ سياسيٍ يحمي المنطقةَ من الهيمنةِ والتطبيعِ والسيطرةِ على الثروات، مؤكداً انَ الشعبَ الفلسطينيَ لن يقعَ مجدداً في حبائلِ الوهمِ وسرابِ المفاوضاتِ التي ضَربت القضيةَ في الصميم.

المصدر: قناة المنار

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