إنخفاض ملحوظ في أسعار المحروقات كافة، وأبو شقرا لموقع المنار : نأمل بتسجيل إنخفاضات إضافية

إنخفض سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 28000 ليرة لبنانية و95 أوكتان 29000 ليرة لبنانية، كما انخفض سعر المازوت 26000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 636000 ليرة لبنانية

– صفيحة البنزين 98 اوكتان: 648000 ليرة لبنانية

– المازوت: 679000 ليرة لبنانية

كما انخفض سعر قارورة الغاز 14000 ليرة لبنانية، واصبح سعرها 327000 ليرة لبنانية.

من جهته تمنى ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا ان”يكون هذا التراجع في الأسعار قد حصل البارحة بدلا من إضراب الموظفين، لما فيه مصلحة المواطن، وهذا أمر يريح المواطن اللبناني ويحسن الدورة الٌإقتصادية، كما نأمل كموزعين للنفط ان تسجل انخفاضات اضافية في سعر المحروقات”.

المصدر: موقع المنار