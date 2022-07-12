تشغيل واتساب على هاتفين.. قريباً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 12 2022 - 13:40

تشغيل واتساب على هاتفين.. قريباً

منذ 17 mins 12 July، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

تم إيقاف ميزة الأجهزة المتعددة في واتساب منذ فترة طويلة، حيث كانت تتيح هذه الميزة للمستخدمين استخدام التطبيق على ثلاثة أجهزة في وقت واحد، ولكن لا يمكن أن يكون أي منها هاتفًا ذكيًا، ومع ذلك قد يتغير هذا قريبًا.

ووفقًا لتقرير حديث من “WABetaInfo”، يعمل واتساب على وضع مرافق جديد – وهي ميزة توصف بأنها “multi-device 2.0” تم رصدها مؤخرًا في واتساب beta لنظام Android الإصدار 2.22.15.1.

وباستخدام وضع companion mode، ستتمكن من ربط هاتف محمول آخر بحساب واتساب الخاص بك، وأنت تعرف ما هو أفضل جزء؛ لا تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط على هاتفك الأساسي لإرسال الرسائل باستخدام الهاتف المرتبط.

وقد تعمل الميزة بشكل مشابه لطريقة عمل واتساب للويب، حيث سيتم نسخ الدردشة إلى الهاتف الثانوي بأمان، وقد تستغرق العملية بعض الوقت، كما تستغرق عند استخدام الويب أو رفيق سطح المكتب.

المصدر: مواقع

التعليقات

ذات صلة