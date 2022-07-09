مواجهات واعتداءات للمستوطنين بأول أيام العيد في الضفة الغربية

شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك، اعتداءات متفرقة من قوات الاحتلال والمستوطنين، اندلعت على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. ففي الخليل، اعتدت مجموعة من المستوطنين على المواطنين في حارة جابر، ألقى خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ووفروا الحماية للمستوطنين.

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن حارة جابر بالبلدة القديمة في مدينة الخليل تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات مستوطني “كريات أربع” تحت حماية قوات الاحتلال. واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفتى أمير عارف جابر (17 عاما)، عقب دهم منزل ذويه حارة جابر واستجوبته وحققت معه ميدانيا، وفتشت منزل ذويه.

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة. وفي بيت لحم، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا على خلع قميصه على مدخل بلدة بيت فجار جنوب المدينة، بحجة وجود رسومات لسلاح عليها، وصادرت علم فلسطيني موجود في المركبة.

أما في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الأثرية في سبسطية شمالي نابلس، في اقتحام ثالث خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تواصلت ما تسمى “الإدارة المدنية والحدائق العامة” اقتحام المنطقة الأثرية في سبسطية. وأفادت مصادر صحفية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بعد اقتحام المنطقة، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام على منازل المواطنين المجاورة.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية، بعد خروج المسيرة الأسبوعية الشعبية المناهضة للاستيطان. وتداول نشطاء مقاطع مرئية تخللها أصوات تكبيرات العيد ترافق الشبان الملتحمين مع الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المصدر: مواقع