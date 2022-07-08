محمد عبد السلام: الطرف الآخر في المفاوضات رفض ثلاثة مقترحات تم تقديمها لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى

أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن الطرف الآخر في المفاوضات رفض ثلاثة مقترحات تم تقديمها لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى.

وفي تغريدة له على تويتر قال عبد السلام أن”الطرف الأخر تعامل مع ملف الطُرُق باستغلال وابتزاز، وهو ما دفع المجلس السياسي الأعلى واللجنة المختصة لأن يبادر بخطوته الإنسانية مقدما مصلحة المواطنين على أي شيء آخر”.

ومن جانبه أكدَ رئيس اللجنة العسكرية الوطنية، اللواء يحيى عبد الله الرزامي، انَّ صنعاء ستقوم بفتحِ طرق إنسانية من طرف واحد، بعد تعنّتِ الطرف الاخر ورفضِه كلَّ المبادرات.

المصدر: قناة المنار