ارسلان: لتخفيف الاحتقان والكف عن سرقة اللبنانيين

قال رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان “أزمتانِ يمكنُ حلُّهما بالإرادة والقرار الشّجاع تأثيرُهُما مباشرٌ على اللبنانيين، أُولاهما أزمةُ النازحين السّوريين وضرورةُ إبقاءِ هذا الملفِ أولويةً لدى كلِّ الرؤساءِ والوزراء والمعنيّين، والثانيةُ أزمةُ جوازاتِ السفر التي باتت تتحوّلُ من أزمةٍ سببُها ماليٌ إلى نكاياتٍ واستخفافٍ باللبنانيين”.

واضاف ارسلان ان “عدمَ إعطاءِ الأمنِ العام المبالغَ المطلوبةَ لحلِّ ازمةِ الجوازاتِ وقاحةٌ من جميعِ المعنيين”، ودعا الى “تخفيفِ الاحتقان، والكفِّ عن سرقةِ اللبنانيين بكلِّ الطرقِ والأساليب”، واعتبر ان “تصرفَ شركتي الاتصالات بهذا الخصوص فضيحةً كبرى”.

المصدر: قناة المنار