المراقبون الجويون: للتوقف عن العمل ليلا اعتبارا من أول آب وتخفيض عدد الرحلات نهارا

أعلن المراقبون الجويون في لبنان في بيان لهم الثلاثاء التوقف عن العمل بدءا من اول آب المقبل، مع وجوب تخفيض عدد الرحلات نهارا.

وذكر البيان “أنهم يؤمنون خدمات الملاحة الجوية وتأمين سلامة الحركة الجوية في الاجواء اللبنانية، وفي محيط المطارات المتواجدة في لبنان المدنية والعسكرية، ومنها مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بموجب قوانين وانظمة الطيران الدولية واللبنانية، ومع النقص الحاد والمتزايد في عدد المراقبين الجويين المجازين، والحائزين على الكفايات الجوية للقيام بأعمال المراقبة الجوية بسبب احالة البعض منهم الى سن التقاعد وعدم التوظيف وتأمين التمويل اللازم لانجاز مشروع تدريب المعاونيين المراقبين الحاليين”.

وتابع البيان “تزايد النقص البشري بسبب الظروف الراهنة ما يحتم على المراقبين الجويين الحضور والعمل بما يقارب /300/ ساعة عمل شهريا لتأمين استمرارية العمل على مدار /24/ ساعة من دون توقف حتى في ايام الاحاد والاعياد او خلال حدوث ازمات طارئة”، واضاف “تحت وطأة كل هذه الضغوط مجتمعة قدم المراقبون الجويون في الملاحة الجوية إخطارا لادارتهم بتوقفهم عن العمل ليلا والمطالبه بحقهم بالاستفادة من مبدأ المداورة”.

وأعلن البيان “عدم القدرة على تأمين إستمرارية العمل ليلا (من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا) ابتداء من الاول من آب 2022 المقبل مع وجوب تخفيض عدد الرحلات نهارا بما يتوافق مع القدرة الاستيعابية للمراقبين الجويين وحجم الاجواء، ما سيؤدي الى توقف تقديم خدمات الملاحة الجوية ليلا بالكامل خلال هذه الأوقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام