التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية عند المدخل الجنوبي لطرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2022 - 01:36
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إعلام العدو يؤكّد أنّ إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه حقل كاريش ترك إرباكاً داخل كيان الاحتلال وقلقاً من تكرار هذه العملية
إعلام العدو: رئيس الحكومة يائير لابيد يدرك محدودية هامش المناورة أمام حزب الله الذي يحدد معالم معادلات الردع البحرية
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: المسيّرات حملت رسالة للوسيط الأميركي أنه لا يمكن الاستخفاف بحقوق لبنان
الشيخ محمد يزبك: حفاظ لبنان على ثرواته لا يكون إلى بإشعار العدو بأننا أقوياء
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: خطرنا على العدو الإسرائيلي استراتيجي ووجودي ويطال دوره وتسلطه وتأثيره في السياسة الدولية
النائب محمد رعد: نريد أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت تمهيداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومجاراة التطورات في الإقليم والعالم
النائب حسين الحاج حسن: العمل على تشكيل حكومة هو أمر حيوي للبلد لكنه لا يعفي حكومة تصريف الأعمال من مسؤولياتها
وزير الزراعة عباس الحاج حسن: ستعود منتجاتنا الزراعية إلى دول الخليج قريباً جداً عبر بوابتنا الشقيقة سوريا
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد الشاب كامل علاونة متأثراً بجراح أصيب بها السبت خلال اقتحام قوات العدو بلدة جبع في جنين
حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية: هذه الجريمة تصعيد خطير يستهدف كل أبناء شعبنا ما يستدعي وقفة جادة لوقف العدوان
لجان المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد علاونة: دماء شهدائنا ستبقى لعنة ووصمة عار على جبين الصهاينة المجرمين
العراق: توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب العاصفة الترابية التي تضرب البلاد
السودان: تواصل التظاهرات في الخرطوم وضواحيها لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على الحكم العسكري
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير لوغانسك بالكامل بعد السيطرة على مدينة ليسيتشانسك
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني وعشرات المعدات العسكرية في نقطة توزيع في خاركيف
الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: بايدن سيتوجه إلى السعودية لحضور اجتماع مجلس التعاون وهذا هدف الرحلة
موقع "إنترسبت" الأمريكي يكشف عن برنامج سري يستخدمه البنتاغون لشن الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ
باكستان: 19 قتيلاً و12 جريحاً جراء سقوط حافلة في واد عميق جنوب غرب البلاد
السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني ومدن مجاورة إخلاء منازلهم تحسباً لفيضانات جراء الأمطار الغزيرة
وكالة الصحافة الفرنسية: سقوط ضحايا في إطلاق نار في مركز تسوق كبير في كوبنهاغن والشرطة الدنماركية توقف مشتبها به
التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية عند المدخل الجنوبي لطرابلس
منذ 2 ساعة
3 July، 2022
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