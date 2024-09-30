مهمات الدفاع المدني المنفذة جراء الغارات الإسرائيلية خلال ساعات ليل ٢٩-٣٠ أيلول ولغاية الساعة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان المهمات المنفذة من قبل عناصرها في وزارة الداخلية والبلديات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان خلال ساعات ليل ٢٩-٣٠ أيلول ولغاية الساعة.

واثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكني قرابة الساعة الواحدة ليلا في محلة الكولا هرعت فرق الإطفاء والإسعاف والإنقاذ الى المكان. وعملت على نقل جريحين وشهيد الى المستشفى.

وفي مدينة صيدا، عملت فرق الدفاع المدني على سحب (13) جريحاً، وانتشلت (10) جثامين شهداء من تحت الانقاض.

وفي ضاحية بيروت الجنوبية، لا زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في مواقع عدة، سيما في محلة بئر العبد بحثا عن مفقود.

وأخمدت فرق الدوفاع المدني النيران التي اندلعت داخل منزل ومحلين في تحويطة الغدير.

أما في قضاء صور، فتستمر حتى هذه اللحظة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محلة البص (صور) حيث لا يزال هناك ٣ مواطنين ضمن عداد المفقودين.

كما انتشل الدفاع المدني جثامين ٣ شهداء من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت البص – صور، وجثماني شهيدين من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة مروحين (نقلوا بواسطة جهات أخرى الى المستشفيات).

ونقلت مصابين الى المستشفيات أصيبا جراء القصف الاسرائيلي على البص -صور. وعملت على اطفاء مؤسسة.

وفي محافظة بعلبك، عملت فرق الدفاع المدني على اطفاء محل ومستودع، ومزرعة، و5 منازل ومبنيين، وخيمة بلاستيكية وخزان محروقات وصهريج.

وعملت على انتشال جثمان احد الشهداء.

كما قامت بجرف طريق في المنطقة.

وفي محافظة النبطية، أخمدت فرق الدفاع المدني حريق منزل في كفررمان، ونقلت جريحا، اثر غارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت، الى مستشفى الحكومي في النبطية.

وعملت على تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية