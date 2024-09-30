إعلام العدو : حريق قرب مستعمرة ماروم نتيجة سقوط مسيرة وحريق آخر بالجليل الأعلى بسبب سقوط صاروخ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 16:12

إعلام العدو : حريق قرب مستعمرة ماروم نتيجة سقوط مسيرة وحريق آخر بالجليل الأعلى بسبب سقوط صاروخ

منذ 23 mins 30 September، 2024
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