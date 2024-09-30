المقاومة الإسلامية تستهدف صفد ومواقع ومستعمرات العدو محققةً إصابات مباشرة

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها البطولية ضد العدو الاسرائيلي دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وعن لبنان وشعبه، تماماً كما أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له اليوم الاثنين، توجه فيها إلى أهل المقاومة وشعبها بأن “حزب الله مستمر بأهدافه وفي ميدان الجهاد”، وأنه “رغم فقدان بعض القادة والاعتداء على المدنيين لن نتزحزح عن مواقفنا الصادقة والشريفة وستواصل المقاومة الإسلامية مواجهة العدو الاسرائيلي مساندة لفلسطين ودفاعاً عن لبنان”.

وفي هذا الاطار، أعلنت المقاومة استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية، محققين فيها إصابات مباشرة. كما أعلنت المقاومة قصف قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2، واستهدفت ايضاً مستعمرتي كابري وجيشر هزيف بصلية ‏صاروخية. كذلك، فقد أفاد بيان صادر عن المقاومة باستهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، مشيرة إلى قصف مستعمرة كفر جلعادي. هذا وقصف مجاهدو المقاومة مستعمرة كفرجلعادي بصاروخ “نور”.

المصدر: موقع المنار