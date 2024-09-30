إعلام العدو: سقوط صاروخ ثقيل على محيط بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 30 2024 - 16:12

إعلام العدو: سقوط صاروخ ثقيل على محيط بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة

منذ 24 mins 30 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة