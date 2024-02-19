إعلام العدو: بعد التحقيقات، تبيّن أن الطائرة بدون طيار والتي انفجرت قرب بحيرة طبريا صباح اليوم ليست تابعة للجيش الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2024 - 15:08

إعلام العدو: بعد التحقيقات، تبيّن أن الطائرة بدون طيار والتي انفجرت قرب بحيرة طبريا صباح اليوم ليست تابعة للجيش الإسرائيلي

منذ 1 ساعة 19 February، 2024
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