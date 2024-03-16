وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على طائرة بدون طيار جنوب بحيرة طبريا وتجري التحقيقات كيف دخلت ومن أين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 16 2024 - 19:28

وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على طائرة بدون طيار جنوب بحيرة طبريا وتجري التحقيقات كيف دخلت ومن أين

منذ 2 ساعة 16 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة