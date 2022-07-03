الدفاع الروسية تعلن اكتمال تطويق ليسيتشانسك والقوات الأوكرانية الموجودة هناك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها أحكمت الطوق على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك، وتخوض معارك داخل المدينة من أجل اكتمال هزيمة وحدات العدو المحاصرة هناك.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أوضح أن مجموعة من القوات الأوكرانية محاصرة بالكامل في “مرجل” جديد، وأضاف أن قوات للجيش الروسية والشرطة الشعبية في لوغانسك حررت خلال اليوم الماضي 3 بلدات في محيط ليسيتشانسك.

وذكر المتحدث أن 38 جنديا معظمهم من السكان المحليين الذين تم تجنيدهم قسرا في صفوف القوات الأوكرانية استسلموا في المنطقة خلال اليومين الماضيين فقط.

وأكد كوناشينكوف أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على كافة المحاور وذكر أنه في منطقة مارينكا بدونيتسك، فقد اللواء الآلي 54 الأوكراني أكثر من 60 في المائة من أفراده ومعداته.

وأدت الغارة التي شنتها القوات الجوية الروسية على قاعدة للمرتزقة الأجانب في الضواحي الشمالية لمدينة نيكولايف، إلى مقتل ما يصل إلى 120 فردا.

وفي منطقة خاركوف، دمر سلاح الجو الروسي في ضربة بأسلحة عالية الدقة، نقطة تمركز لواء الدفاع الأقليمي المنفصل 127 للقوات الأوكرانية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز Su-25s في خاركوف ونيكولايف خلال اليوم الماضي، كما اعترضت 8 قذائف من راجمات الصواريخ، بما في ذلك أربعة صواريخ من منظومة “هيمارس” الأمريكية، في أراضي لوغانسك.

وفي إطار مكافحة البطاربات، أصابت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة ثلاثة فصائل للمدفعية وخمسة فصائل لمدافع هاون للقوات الأوكرانية في دونباس.

كما دمرت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة، 10 مواقع قيادة و7 مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني خلال يوم.

المصدر: وكالات