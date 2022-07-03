روسيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في بيلغورود

قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إنه بعد سماع سلسلة من الانفجارات في مدينة بيلغورود، لقي 3 من المدنيين مصرعهم بينهم طفل، وأصيب 4 آخرون بجروح.

وأشار المحافظ إلى أنه تضررت نتيجة لذلك أيضا، عشرات المنازل بما في ذلك 5 منها تدمرت بالكامل.

في وقت سابق، أعلن المحافظ أنه تم سماع في عاصمة المقاطعة صوت سلسلة من الانفجارات القوية، واشتعلت النيران في منزل خاص في أحد شوارع المدينة نجم عن ذلك إصابة عدة أشخاص.

وأعرب المحافظ عن اعتقاده بأن وسائط الدفاع الجوي الروسي في المنطقة تتصدى لبعض الأهداف.

ونوه المحافظ، بأن التحقيق يجري حاليا لتحديد أسباب الحادث.

ويشار إلى أن بعض المراكز السكنية في هذه المقاطعة المجاورة لأوكرانيا، تتعرض بشكل دوري لقصف من جانب الفصائل المسلحة الأوكرانية.

المصدر: وكالات