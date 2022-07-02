النائب خريس: لن نقبل بتصريف أعمال حتى انتخاب رئيس للجمهورية

شدد النائب علي خريس على “ضرورة تشكيل حكومة تواجه الأزمات وتمنع الانهيار، وعدم الانتظار لغاية انتخاب رئيس للجمهورية”.

وقال خلال احتفال تأبيني أقامته حركة “أمل” في بلدة أرزي – الزهراني: “نعيش اليوم أصعب وأخطر المراحل، مرحلة انهيار على كل الصعد، الحصار فيها واضح”.

أضاف: “لم ولن نطبع، ولو الجميع تطبع مع اسرائيل. كيف ونحن ابناء الامام الحسين الذي عندما خير بين السلة والذلة قال: “هيهات منا الذلة”، ونحن في مدرسة الامام الصدر الذي قال: “إسرائيل شر مطلق؟”

أضاف: “نريد تشكيل حكومة، اليوم قبل الغد لخطورة الوضع العام، وكان لنا لقاء مع الرئيس المكلف وتحدث باسمنا الرئيس نبيه بري، ونحن معروفون بمواقفنا دائما الى جانب اهلنا المواطنين الذين تحملوا ما لم يتحمله احد، كما لن نقبل ان تبقى حكومة تصريف اعمال حتى انتخاب رئيس للجمهورية، ولن نقبل ان تمس حقوق المودعين مع امكانية القبول بعدم احتساب الفوائد”.

وختم: “نريد سريعا حكومة تقف الى جانب الناس وتواجه الانهيار وتعيد الثقة بالمؤسسات الحكومية وتحسن الاوضاع المعيشية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام