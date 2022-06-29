امن الدولة: حملة لمكافحة حرق الاطارات في النبطية وتوقيف 3 شاحنات محملة بنحو 360 اطارا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2022 - 14:46

امن الدولة: حملة لمكافحة حرق الاطارات في النبطية وتوقيف 3 شاحنات محملة بنحو 360 اطارا

منذ 23 mins 29 June، 2022
المديرية العامة لامن الدولة
لبنان

أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة البيان الآتي:

“بعد تفاقم قضيّة حرق الإطارات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبعد استفحال الحلول مع المرتكبين الذين يبغون الربح الماديّ خارج الإطار البيئيّ والقانونيّ، وبعد الصرخات البيئيّة التي أطلقها وزير البيئة، بدأت المديريّة العامّة لأمن الدّولة حملة لمكافحة هذه الآفة في مختلف المناطق اللبنانيّة.

فجر اليوم الأربعاء 29 حزيران، أوقفت  دوريّة لأمن الدّولة في النبطيّة، ثلاث شاحنات من نوع بيك آب على متنها ثمانية شبّان، محملة بنحو 360 اطارا،  وبعد اقتيادهم إلى مديريّة النبطية الإقليمية، أفاد الموقوفون الثمانية بأنهم يُحضرون الإطارات لإحدى المعامل الصناعية، حيث يتم تحويلها إلى زيوت للسيارات، أُخذت إشارة القضاء المختص، والتحقيقات جارية حتى الساعة لكشف الملابسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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