الاتصالات على التسعيرة الجديدة قريباً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2022 - 21:10

الاتصالات على التسعيرة الجديدة قريباً

منذ 42 mins 28 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

اللبنانيون امام رفع تعرفة الاتصالات والانترنت.. بعد ايام قليلة

المصدر: قناة المنار

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