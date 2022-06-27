ميقاتي يستقبل في هذه الاثناء “التكتل الوطني المستقل”، وذلك في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2022 - 17:22

ميقاتي يستقبل في هذه الاثناء “التكتل الوطني المستقل”، وذلك في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة

منذ 33 mins 27 June، 2022
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