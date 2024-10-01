بالفيديو | الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 03:00

بالفيديو | الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق

منذ 33 mins 1 October، 2024
عدوان اسرائيلي على دمشق (صورة أرشيفية)
عدوان اسرائيلي على دمشق (صورة أرشيفية)
تقارير مصورة - سورية - طوفان الأقصى - عربي وإقليمي

تتصدى الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني في سماء العاصمة دمشق.

المصدر: مواقع

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