وسائل إعلام إسرائيلية: بعد دوي صفارات الإنذار تم رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة ميرون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 03:00

وسائل إعلام إسرائيلية: بعد دوي صفارات الإنذار تم رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة ميرون

منذ 38 mins 1 October، 2024
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