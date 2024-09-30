شيّع حزب الله في روضة الحوراء زينب (ع)- الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، الشهداء السعداء على طريق القدس، القائد الجهادي الكبير علي عبد المنعم كركي، الشهيد القائد فضيلة الشيخ نبيل يحيى قاووق، الشهيد القائد سمير توفيق ديب، الشهيد القائد محمد حبيب خير الدين، الشهيد المجاهد حسن غسان الخنسا، الشهيد المجاهد إبراهيم حسين جزيني، الشهيد المجاهد حسين محمد رياض بزي.

وأقيمت الصلاة على الجثامين الطاهرة قبل أن توارى في الثرى، بمشاركة مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله الشيخ علي ضاهر، وعدد من العلماء والفعاليات، وجمع من الأهالي.

حزب الله شيّع ثلة من الشهداء السعداء على طريق القدس في الضاحية الجنوبية لبيروت

حزب الله شيّع ثلة من الشهداء السعداء على طريق القدس في الضاحية الجنوبية لبيروت

حزب الله شيّع ثلة من الشهداء السعداء على طريق القدس في الضاحية الجنوبية لبيروت

حزب الله شيّع ثلة من الشهداء السعداء على طريق القدس في الضاحية الجنوبية لبيروت

حزب الله شيّع ثلة من الشهداء السعداء على طريق القدس في الضاحية الجنوبية لبيروت

المصدر: موقع المنار