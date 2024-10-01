بالفيديو | مشاهد من “ميرون” بعد استهدافها بالصواريخ من الأراضي اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 03:00

بالفيديو | مشاهد من “ميرون” بعد استهدافها بالصواريخ من الأراضي اللبنانية

منذ 39 mins 1 October، 2024
المقاومة الاسلامية - حزب الله
الجبهة اللبنانية - تقارير مصورة - طوفان الأقصى - عربي وإقليمي - كيان العدو

فيديو يوثق  مشاهد من “ميرون” بعد استهدافها بالصواريخ من الأراضي اللبنانية.

المصدر: مواقع

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