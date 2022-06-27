إصابة شاب في جنين خلال مواجهات عنيفة واعتقالات من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني من مدينة جنين صباح اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال، بينما تم اعتقال 4 آخرين.

وأصيب شاب (21 عاماً) بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام.

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ستة مواطنين، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني باعتقال كل من: كريم مصطفى الأطرش (58 عاما)، وزوجته عايدة محمد الأطرش (55 عاما)، ونجلهما محمد (29 عاما)، وعمران عيسى معالي (43 عاما)، ومعالي أحمد معالي (34 عاما)، وجهاد عيسى معالي، وذلك خلال مداهمة وتفتيش منازلهم.

المصدر: فلسطين اليوم