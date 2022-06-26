اللواء سلامي: الحرب الأكثر واقعية هي حرب المعلومات وحرس الثورة في الميدان الرئيسي لهذه المعركة

أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان اليوم هي الحرب الأكثر واقعية هي حرب المعلومات، ومنظمة استخبارات حرس الثورة تقف في الميدان الرئيسي لهذه المعركة”.

واكد اللواء حسين سلامي في مراسم تقديم الرئيس الجديد وتكريم الرئيس السابق لاستخبارات حرس الثورة الاسلامية ” ان اليوم هي الحرب الأكثر واقعية هي حرب المعلومات، ومنظمة استخبارات حرس الثورة تقف في الميدان الرئيسي لهذه المعركة”.

واضاف: “نشكر الله تعالى أن دور جهاز منظمة استخبارات حرس الثورة سطر انجازا ذات معنى في حماية أمن وسلامة الوطن الإسلامي، والذي تم بالتفاعل والتآزر مع أجهزة المخابرات في البلاد .

واشار القائد العام لقوات حرس الثورة الى اصطفاف جميع القوى الباطلة امام الثورة والنظام الإسلامي، مشددا على ضرورة مواجهة مؤامراتهم ضد الشعب الإيراني، لافتا الى إن العدو يركز صوب قلب جغرافيا السياسية الجديدة والتي تسمى بـ “الثورة الإسلامية”. وقال: اليوم تعد الحرب الأكثر جارية وواقعية هي حرب المعلومات، ومجتمعنا المعلوماتي في قلب هذا الميدان ، والذي جلب العدو فيه كافة أدواته إلى الميدان.

ولفت اللواء سلامي الى أن النظام الاستخباراتي الناجح يستخرج استراتيجية العدو من أعماق فكره ويضع خطته وتكتيكه المقتدر من اجل مواجهة استراتيجية العدو، مشيدا بشخصية حجة الاسلام طائب الرئيس السابق لاستخبارات حرس الثورة، لافتا الى انه لعب دورا متميزا وناصعا خلال توليه المهام في استخبارات حرس الثورة الاسلامية خلال عقدين من الزمن.

واكد القائد العام لقوات حرس الثورة ان احلال الهدوء والاستقرار في البلاد لم يتحقق اعتباطيا، بل تحقق في ظل الجهود والمساعي المبذولة مشيدا بدور حجة الاسلام طائب في هذا المجال.

المصدر: وكالة تسنيم