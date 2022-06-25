قوى الامن: تدابير سير في شارع الحمرا من مساء اليوم حتى يوم غد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2022 - 16:54

قوى الامن: تدابير سير في شارع الحمرا من مساء اليوم حتى يوم غد

منذ 2 ساعة 25 June، 2022
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة الآتي: “بناء على قرار محافظ مدينة بيروت، ستنظم إحدى الجمعيات مهرجان صحي وترفيهي في شارع الحمراء – بيروت، وذلك يوم غد 26-6-2022، من الساعة 10,00 لغاية الساعة 23,0. لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
أولا: منع وقوف ومرور السيارات في الشارع المذكور، اعتبارا من مساء اليوم،  25-6-2022، ولحين انتهاء المهرجان في اليوم التالي، بدءا من تقاطع الحمراء / القاهرة (روشا كافيه)، وصولا إلى تقاطع الحمراء / السادات (البندقجي).
ثانيا: إقفال كل المتفرعات المؤدية إلى مكان إقامة الاحتفال، وتحويل السير إلى المتفرعات المجاورة.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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