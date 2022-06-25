الشيخ قاووق: لتسريع تشكيل الحكومة والعمل على إنجازات ملموسة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2022 - 11:38

الشيخ قاووق: لتسريع تشكيل الحكومة والعمل على إنجازات ملموسة

منذ 1 ساعة 25 June، 2022
الشيخ نبيل قاووق
لبنان

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “الواقع الصعب للبنانيين يفرض التسريع في تشكيل الحكومة والتسريع في العمل على إنجازات ملموسة محسوسة”.

وأشار الشيخ قاووق إلى أنه “في لبنان سفير للفتنة لا يريد للبلد أن يرتاح أو أن يخرج من الأزمة، وإنما يعمل لأجل التحريض والفتنة بين اللبنانيين، فيتدخل في الشؤون اللبنانية، ومن ثم يدعي أن السعودية على مسافة واحدة من اللبنانيين، ويطالب لبنان بألا يتدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية”، واعتبر أن “السكوت على تدخلات سفير الفتنة معيب ويشكل إدانة وفضحا لكل أدعياء السيادة والحياد”.

وأكد الشيخ قاووق أن “المقاومة اليوم في أفضل حالاتها ولا تزال عنوان مجد لبنان وكرامة الأمة، والحصن الحصين للوطن”، وتابع “صحيح أن هناك تهديدات إسرائيلية، ولكنها لن تحقق أي هدف من أهدافها، لا النفسية ولا السياسية ولا الإعلامية”، واضاف “كل التهديدات لها أهداف داخلية إسرائيلية، ولكنها ما استطاعت أن تخرج المستوطنين والإسرائيليين من بحر الرعب والخوف من المقاومة، لأن كل الإسرائيليين يدركون أنه لا يوجد مدينة ولا مستوطنة ولا منشآت استراتيجية إسرائيلية إلا وتطالها صواريخ المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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