وزير الخارجية الأوكراني يلوح بإمكانية مناقشة حدود “ما قبل 24 فبراير” مع روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 24 2022 - 14:56

وزير الخارجية الأوكراني يلوح بإمكانية مناقشة حدود “ما قبل 24 فبراير” مع روسيا

منذ 36 mins 24 June، 2022
62b58daf4c59b7337e5e42da
أخبار دولية - اوكرانيا

صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن المفاوضات مع روسيا قد تشمل تنازل أوكرانيا عن حدود عام 1991، والانتقال إلى حدود “ما قبل 24 فبراير”.

جاء ذلك في حوار له لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” Corriere Della Sera الإيطالية، حيث تابع كوليبا أن اقتراح عقد اجتماع بين الرئيسين الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والروسي، فلاديمير بوتين، لا يزال ساري المفعول، مشيرا إلى أنه ينبغي على قادة البلدين مناقشة جميع السبل المحددة لتحقيق السلام.

وقال كوليبا، ردا على توضيح الصحفي، لورنزو كريمونيسي، عما إذا كانت كييف مستعدة للتنازل عن حدود عام 1991، إن “كل نقطة ستكون موضوع حوار”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة