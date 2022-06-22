بالفيديو.. المتحدثة باسم البيت الأبيض: بايدن يفعل كل ما بوسعه كي “يزيد” من معاناة الأمريكيين

أخطأت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أثناء إجابتها على سؤال من الصحفيين، وقالت إن الرئيس بايدن يفعل كل ما بوسعه لـ “يزيد” من معاناة الأمريكيين، ثم تداركت زلة اللسان.

وكانت صحفية أثناء المؤتمر الصحفي قد سألت عن الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس بايدن لدعم الأسر بسبب ارتفاع أسعار الوقود، فردت جان بيير: “من الواضح أن الرئيس يقوم بكل ما بوسعه من خطوات ليزيد من.. لتخفيف معاناة العائلات الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود”.

وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات على موسكو بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد ومشكلات اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.6%، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 1981، بينما ارتفعت أسعار البنزين فوق 5 دولارات للغالون لأول مرة في التاريخ، 10 يونيو الجاري.

من جانبه صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن سياسة عرقلة روسيا ومحاولات إضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد من جانب الدول الغربية، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

المصدر: وكالات