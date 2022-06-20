أقمار صناعية أمريكية صورت منصات حفر البحر الأسود قبل أسبوع من ضربها

صورت أقمار صناعية أمريكية تجارية منصات الحفر في البحر الأسود قبل أسبوع من هجوم القوات الأوكرانية على المنشأة.

قامت الأقمار الصناعية “وورلد فيو 1″ و”وورلد فيو2″ و”وورلد فيو3” بتصوير المنطقة التي توجد بها منصات الحفر في البحر الأسود، أيام 11، و13، 14 يونيو على التوالي.

وكشف عن ذلك رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، 20 حزيران/يونيو، حيث أعلن أن الجيش الأوكراني ضرب منصات الحفر التابعة لشركة “تشيرنومور نفط غاز”. ومن المعروف في الوقت الحالي أنه تم إنقاذ 5 أشخاص من أصل 12 شخصا، بينما يتم التحقيق في مصير السبعة المتبقين، وتم تعليق العمل في المنصات الثلاث المتضررة، وإطلاق الغاز لوقف الحريق.

ووفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية، صرح مصدر في إحدى مؤسسات الطاقة بشبه الجزيرة بأن إحدى منصات الحفر على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر من الساحل الغربي قد تعرضت للضرب.

وتقوم شركة “تشيرنومور نفط غاز” بتطوير تسعة حقول على رصيف البحر الأسود وفي مياه بحر آزوف، وكذلك على شواطئ شبه جزيرة القرم: حقلان لتكثيف الغاز وستة حقول غاز وحقل نفط واحد. ويتم استغلال هذه الحقول وفقا لاستراتيجية تطوير شركة “تشيرنومور نفط غاز”، والتي تهدف للحفاظ على مستويات إنتاج الهيدروكربونات من الغاز ومكثفات الغاز وحقول النفط المستهدفة.

المصدر: نوفوستي