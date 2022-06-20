الرئيس عون استقبل ممثل صندوق النقد الدولي: لبنان ملتزم القيام بالإصلاحات المطلوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2022 - 17:28

الرئيس عون استقبل ممثل صندوق النقد الدولي: لبنان ملتزم القيام بالإصلاحات المطلوبة

منذ 2 ساعة 20 June، 2022
الرئيس عون
لبنان

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “لبنان ملتزم القيام بالإصلاحات المطلوبة”، مشددا على “الحاجة الى برنامج صندوق النقد الدولي في حدود قابليته للتطبيق في لبنان”.

كلام الرئيس عون جاء الاثنين خلال استقباله الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي والمعين حديثا في بيروت فريديريكو ليما لمناسبة تسلمه مهامه في العاصمة اللبنانية، وتمنى الرئيس عون له التوفيق في مسؤولياته الجديدة، ونوه “بالتعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد الدولي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد”.

من جهته، اعرب ليما عن سعادته لوجوده في لبنان كممثل مقيم لصندوق النقد الدولي، متمنيا “الإسراع في إقرار الخطوات الإصلاحية الضرورية ومنها الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإجراءات أخرى تتصل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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