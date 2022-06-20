غواصات نووية روسية تنفذ تدريبات صاروخية في بحر بارنتس

قال المكتب الصحفي في أسطول الشمال الروسي، إن الغواصتين النوويتين “سيفيرودفينسك” و”سمولينسك”، نفذتا بنجاح عمليات رمي صاروخية في بحر بارنتس.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: “قامت غواصتان نوويتان تابعتان لأسطول الشمال الروسي، بتوجيه ضربات صاروخية ضد مجموعة سفن حربية للعدو المفترض في بحر بارنتس.

وتمكن البحارة الروس بنجاح من إصابة الموقع المستهدف الصعب الذي مثل مجموعة من سفن الإنزال للعدو المفترض، وذلك باستخدام صواريخ كاليبر وغرانيت على مسافة حوالي 200 كلم”.

وشاركت في عملية الإطلاق طواقم الغواصة الصاروخية النووية “سيفيرودفينسك” من المشروع 885 “ياسن” والغواصة الصاروخية النووية “سمولينسك” من مشروع 949A “آنتي”.

وتدرب عناصر الغواصتين على عمليات الرمي الصاروخي المشترك، ومن سماته الضرب المتزامن لهدف بواسطة أنواع مختلفة من الصواريخ المجنحة ذات السرعات وخصائص التحليق المختلفة.

وأشار البيان، إلى أن معطيات المراقبة الموضوعية، دلت على أن الرمي الصاروخي كان ناجحا”.

ونوه البيان بأنه تم إغلاق منطقة الرمي، أمام الملاحة وحركة الطيران في تلك الفترة.

المصدر: وكالات