اتحاد نقابات العمال: نؤيد الدعوة لاعلان العصيان المدني الشامل

أعلن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله تأييده دعوة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي الى توحيد الصفوف في وجه السلطة وحكومتها والى اعلان العصيان المدني الشامل.

وقال عبد الله في بيان له الاحد “نحن في الاتحاد الوطني نشد على اياديكم بدعوتكم ونعلن وقوفنا الى جانبكم والى جانب كل القطاعات والفئات الشعبية والنقابية والعمالية والتعليمية والمهنية والروابط والنقابات في القطاع العام بالدعوة الى العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن”، وأكد أنه “لا تغيير الا في الشارع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام