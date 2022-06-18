مفتي صور وجبل عامل: لحلول سريعة ومميزة

اعتبر مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، أن “الأزمات التي يعيشها لبنان تحتاج إلى حلول سريعة ومميزة لا تحمل المواطن أعباء، وأن ما تحقق بعد الانتخابات النيابية يحتاج إلى ترجمة في تشكيل الحكومة دون اللجوء إلى المناكفات السياسية السلبية”.

وخلال استقباله وفدا من حركة أمل في إقليم جبل عامل في دار الإفتاء الجعفري في صور، رأى الشيخ عبدالله أن “لبنان بات ورقة رابحة للعديد من الدول وفي صالون المزايدات السياسية والمصالح الدولية الكبرى، وعلى الجميع معالجة الواقع ضمن إطار المصالح المطلوبة للوطن ومراعاة الظروف”.

وشدد على “ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة حتى لا نعيش أزمة أخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام