النائب قبلان: لاعادة النظر بمرسوم استثناء المناطق الصناعية في البقاع الغربي من الاستفادة من تشجيع الاستثمارات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 14:00

النائب قبلان: لاعادة النظر بمرسوم استثناء المناطق الصناعية في البقاع الغربي من الاستفادة من تشجيع الاستثمارات

منذ 16 mins 17 June، 2022
قبلان قبلان
لبنان

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان في بيان “ان صدور المرسوم رقم 9413 الصادر بتاريخ 10 حزيران 2022 المتضمن تعديل التقسيم الجغرافي للمناطق المستفيدة من الحوافز و الاعفاءات بموجب قانون تشجيع الاستثمارات، قد تضمن مغالطات تفاقم من التنمية غير الشاملة و غير المتوازنة من خلال استثناء المناطق الصناعية في نطاق قضاء البقاع الغربي من الاستفادة من تشجيع الاستثمارات”.

وطالب الحكومة بـ”اعادة النظر بهذا المرسوم الناقص و الفاقد لمعايير العدالة و التنمية الشاملة، لجهة اضافة كل المناطق الصناعية في قضاء البقاع الغربي، وجزين وصيدا بخاصة، في ظل توافر فرص الاستثمار في هذا القضاء وتوافر الخدمات والبنى التحتية المؤاتية لبيئة الاستثمار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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