جيش الاحتلال يعلن اعتقال 4 فلسطينيين وضبط مسدسين بحوزتهم بعد مطاردتهم عقب سماع إطلاق نار قرب قرية عانين غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2022 - 20:38

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 4 فلسطينيين وضبط مسدسين بحوزتهم بعد مطاردتهم عقب سماع إطلاق نار قرب قرية عانين غرب جنين

منذ 58 mins 16 June، 2022
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