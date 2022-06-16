جيش الاحتلال يعلن اعتقال 4 فلسطينيين وضبط مسدسين بحوزتهم بعد مطاردتهم عقب سماع إطلاق نار قرب قرية عانين غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2022 - 20:38
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كتلة الوفاء للمقاومة: استجلاب العدو الصهيوني للمنصة العائمة لاستخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها هو عمل عدواني مدان
كتلة الوفاء للمقاومة: لبنان معني بحماية ثرواته الطبيعية وإننا كلبنانيين مطالبون بالوقوف صفا واحدا لتحقيق هذا الهدف
الوفاء للمقاومة: حال البلاد تتطلب تشكيل حكومة تملك صلاحية دستورية لاتخاذ قرارات وتعَهُّد سياسات بمختلف المرافق والمجالات
النائب حسين الحاج حسن: الأميركي يمنع لبنان من أن يصبح دولة نفطية وغازية ويصور لنا الحل بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي
رئيس المجلس الدستوري: الطعون الانتخابية لدورة 2022 التي وردت إلى المجلس حتى ساعة انتهاء تقديم الطعون بلغت 15 طعناً
وزارة الصحة العامة ترجح أن أسباب انتشار الصفيرة "أ " تعود إلى خلط مياه الشفة ومياه الصرف الصحي عبر البنى التحتية
إعلام العدو: لبنان يملك أوراق قوة لأن استخراج الغاز بحاجة لاستقرار ومن يملك القوة سيجبر الاطراف الأخرى لاسترضائه
وزيرة الطاقة الصهيونية: نحن أمام فرصة كبيرة لم نكن نحلم بها وهي أننا للمرة الأولى سنصدر غازا اسرائيليا إلى أوروبا
الاجتماع الدولي الـ 18 لمسار أستانة يدين الهجمات الإرهابية التي تستهدف منشآت مدنية في سوريا
اجتماع استانة يؤكد على دوره الريادي في تسوية الأزمة السورية وعلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في شمال شرق البلاد
رئيس الوفد السوري إلى استانة: سويسرا اختارت أن تتخلى عن حيادها التاريخي بانضمامها للعقوبات الغربية ضد سوريا وروسيا
الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية الروسية يدعو الى مواصلة العمل لعودة اللاجئين السوريين واعادة الإعمار
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: سوريا تواصل العمل على عودة جميع المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم
كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي: نرفض أي عدوان تركي على سوريا وحريصون على وحدة وسلامة أراضيها
مستشار الإمام الخامنئي اللواء سيد يحيى صفوي: العالم يتجه صوب القطبية التعددية بعد فشل الاستراتيجية الثقافية الأميركية
وزير الخارجية الإيراني: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء بإيعاز من واشنطن للضغط علينا للتنازل في المفاوضات
حسين أمير عبد اللهيان: الجمهورية الإسلامية لن تتراجع خطوة واحدة عن حقوقها المشروعة وعن رفع العقوبات الجائرة
مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: عند بدء مفاوضات الرجوع للاتفاق صاروا يكررون الاتهامات السابقة بأدلة إسرائيلية مزيفة
محمد إسلامي: لا داعي لأن نلتزم بتعهداتنا عندما يكسرون هم وعودهم ويعودون أدراجهم إلى بداية الطريق
وزارة الأمن الايرانية تقبض على أحد الأشخاص الذين كانت لديهم علاقة وثيقة بالجاسوسين الفرنسيين اللذين اعتقلا الشهر الماضي
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: على الحكومة تفعيل الاتفاقيات ولو كانت جادة لبحثت عن مخرجات وحلول لمطالبنا
وزير الخارجية الروسي: أرجو أن يفهم العسكريون الغربيون مخاطر إرسال الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تعد تهديدا لأوكرانيا نفسها
الخارجية الروسية رداً على مجلس الأمن القومي الأميركي: يمكن لواشنطن أن تساهم في فتح الموانئ الأوكرانية لكنها لا تفعل ذلك
الدفاع الروسية: اسقاط طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و 7 طائرات مسيرة في مقاطعتي خيرسون وخاركيف وجمهورية لوهانسك
الرئيس الأوكراني: جاهزون للاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي ونحن بحاجة للمزيد من الأسلحة بأسرع وقت للنحرر أراضينا
الرئيس الفرنسي من كييف: سنقدم الاستجابة اللازمة لأوكرانيا للدفاع بفاعلية ضد القوات الروسية
المستشار الألماني: المساعدة العسكرية والمالية التي نقدمها إلى أوكرانيا ستستمر ما دام ذلك ضروريا في الحرب ضد روسيا
السلطات الأميركية تطلق رسمياً إسم جمال خاشقجي على الشارع الذي يقع فيه مبنى السفارة السعودية في واشنطن
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
كندا: حكم قضائي بالسجن المؤبد على شاب قتل 11 شخصا وأصاب 15 بعملية دهس في تورونتو عام 2018
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بحوالى 9% خلال العام 2021
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
جيش الاحتلال يعلن اعتقال 4 فلسطينيين وضبط مسدسين بحوزتهم بعد مطاردتهم عقب سماع إطلاق نار قرب قرية عانين غرب جنين
منذ 58 mins
16 June، 2022
جنين
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