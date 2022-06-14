اتحاد الوفاء للنقابات أيد تحرك موظفي الادارة العامة: لتلبية مطالبهم المحقة

أصدر “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان” بيانا تعليقا على الاضراب المفتوح الذي بدأه موظفو الادارة العامة”.

وطالب الاتحاد بـ”تلبية مطالب الموظفين المحقة في هذه الظروف الصعبة والمهمة في مسيرة العمل والاستقرار في لبنان”، معلنا تأييده ودعمه تحركهم، داعيا جميع “المسؤولين والمعنيين في البلد وأولهم رئيس مجلس الوزراء الى ضرورة الاسراع والالتفات الى المطالب المطروحة ومنها تصحيح الخلل الناتج عن القانون رقم46/2017 في بحق الأجراء والمتعاقدين، والعمل على متابعتها للوصول الى تفاهم واتفاق مع الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة تمكينا لاعادة عجلة عمل الادارة العامة للقيام بواجباتها وعدم التهاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين واعفاء اللبنانيين من صعوبات وتعقيدات حياتية ومعيشية جديدة تطال حتى الانتظام العام في البلد وثقة اللبنانيين بوطنهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام