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June 14 2022 - 10:18

عقب اقتحامها القدس ورام الله.. قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينين بينهم أطفال

منذ 2 ساعة 14 June، 2022
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، خمسة مواطنين فلسطينيين من مدينتي القدس ورام الله المحتلتين، بينهم اثنان من الأطفال.

وقالت مصادر مقدسية إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء الإثنين، ثلاثة شبان من القدس المحتلة، عقب اقتحامها بلدة سلوان”.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام دعنا من حي مراغة، كما اعتقلت شابا من باب الساهرة بعد الاعتداء عليه، وآخر عند حاجز مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، لم تعرف هويتهما بعد.

وفي رام الله، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل إبراهيم ياسر سبع خراز (14 عاما)، من سلواد شرق رام الله، خلال تواجده في محيط مستوطنة “عوفرا”.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أحمد أيمن خير الدين (14 عاما) من بيتونيا غرب المدينة، خلال تواجده مع والده في أرضهما خلف جدار الفصل العنصري.

بدورها، أفادت مصادر صحفية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، في مدينة البيرة.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال منطقة جبل الطويل في المدينة، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر: فلسطين اليوم

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