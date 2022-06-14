تحرير 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية بريف حلب

تم تحرير 5 مختطفين كانت التنظيمات الإرهابية تحتجزهم في منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي. وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه لدى وصول المختطفين المحررين إلى ممر أبو الزندين غربي مدينة الباب قامت الكوادر الطبية بإجراء الفحوصات وتقديم الخدمات الطبية لهم قبل نقلهم إلى مناطقهم.

وعبر عدد من المحررين عن شكرهم للجيش العربي السوري وللجهات المعنية على الجهود المبذولة لتخليصهم من براثن المجموعات الإرهابية.

من جهتهم عبر ذوو المحررين عن فرحتهم بلقاء أبنائهم معربين عن ثقتهم المطلقة بجهود الجيش وجميع الجهات المعنية لإعادة وتحرير المخطوفين والمحتجزين لدى الإرهابيين.

وتأتي عملية تحرير المختطفين في إطار اتفاق أستانا وضمن الجهود المتواصلة للدولة السورية لتحرير جميع المختطفين لدى المجموعات الإرهابية بمختلف الوسائل وإعادتهم إلى ذويهم.

المصدر: وكالة الأنباء السورية