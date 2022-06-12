حزب الله: للتفاهم الوطني حول تشكيل حكومة تتصدى للانهيار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2022 - 21:04

حزب الله: للتفاهم الوطني حول تشكيل حكومة تتصدى للانهيار

منذ 37 mins 12 June، 2022
علم حزب الله
تقارير مصورة - لبنان

يؤكد حزب الله ان تشكيل الحكومة ممر الزامي للخروج من الازمات الراهنة.

المصدر: قناة المنار

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